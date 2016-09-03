Александр Побегалов: "У "Шинника" работы - непочатый край"

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов после игры 11-го тура ФНЛ с "Сибирью" (1:1) отметил, что ничья на выезде – не худший результат. Специалист подчеркнул, что работы у команды – непочатый край.

– По классическим канонам, ничья на выезде – не худший результат, но в данный момент я как тренер от этой ничьей испытываю чувство неудовлетворенности, – цитирует пресс-служба "Сибири" Побегалова. – Начали матч хорошо, затем стали проигрывать на нашем правом фланге, пропустили мяч, и ушла куда-то уверенность. Пошло "перетягивание каната", которое могло закончиться в любую сторону, мы не контролировали ход игры. Работы у нас непочатый край.

– Планировали забить быстрый гол?

– Мяч на выезде – желание любого тренера. Быстрые атаки – один из принципов игры "Шинника".