Александр Побегалов: "Шинник" в матче с "Сибирью" должен был "отмазаться" за игру в Химках"

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов после матча 29-го тура ФНЛ против "Сибири" (3:0) отметил, что соперники показали симпатичный футбол. Специалист подчеркнул, что его команде нужно было реабилитироваться за поражение в предыдущем туре от "Химок" (0:3).

– На установке мы говорили о том, что нам нужно "отмазаться" за бездарные 0:3 в Химках, – цитирует пресс-служба ФНЛ Побегалова. – Можно сказать, что ребята это и сделали. "Сибирь" играла в симпатичный футбол, а "Шинник" имел моменты и забивал. Мы учитывали, что соперник потерял двух основных центральных защитников, готовились конкретно к этому матчу, и многое сегодня получилось. 6-7 голевых моментов, кроме забитых мячей, еще было. Не получилось только более уверенно контролировать мяч при счете в нашу пользу.