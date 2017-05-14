Александр Побегалов: "Шинник" и "Динамо" - команды двух разных дивизионов"

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов после поражения от "Динамо" (0:1) в матче 37-го тура ФНЛ подчеркнул, что все могло закончиться намного печальнее для его команды. Специалист также поздравил бело-голубых с выходом в премьер-лигу.

– Все видели, что играли команды разных дивизионов, – отметил Побегалов. – "Динамо" теперь команда премьер-лиги. "Шинник" пока на уровне первого дивизиона. Это чувствовалось и по ходу игры. Все могло закончиться намного печальнее для "Шинника". Могли получить и больше голов в свои ворота. Только во втором тайме начали показывать что-то похожее на футбол. "Динамо" с выходом в премьер-лигу! (Ярослав СУСОВ)

"Динамо" досрочно обеспечило себе первое место в таблице и возвращение в премьер-лигу после годичного отсутствия. "Шинник" лишился шансов попасть в стыковые матчи.