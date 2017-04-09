Александр Побегалов: "С первых минут "Шинник" начал делать "Мордовии" подарки"

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов после матча 30-го тура ФНЛ против "Мордовии" (0:1) остался недоволен игрой своих подопечных. Специалист подчеркнул, что команде не нужно обращать внимание на результаты других клубов.

– С первых секунд соперник предоставил нам свой настрой, и мы начали делать сопернику подарки, – цитирует пресс-служба ФНЛ Побегалова. – Зачем было фолить в штрафной, после чего назначили пенальти? Были острые моменты у наших ворот. А мы за всю игру ответили двумя ударами. Нужно играть самим, и не обращать внимания на результаты других команд.

– Показалось, что в меньшинстве вы играли лучше...

– Нет. Игра в меньшинстве, это уже другой футбол. Нужно было искать шансы в стандартах.