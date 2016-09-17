21:35 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Александр Побегалов: "Мы заставили "Кубань" сбиться на примитивный футбол"

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Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов после победы над "Кубанью" (0:1) в матче 13-го тура ФНЛ заявил, что полностью доволен игрой своей команды, кроме того отрезка, когда она получила численное преимущество, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Специалист также отметил хороший состав краснодарцев.

– Если честно, на установке был один такой момент – мы приехали в футбольный город, можно сказать, наполненный футболом, – сказал Побегалов. – Здесь стадион очень хороший, я его помню с незапамятных времен. Здесь понимающие болельщики, и чтобы тут добиться успеха, нужно сыграть с коэффициентом прочности, самоотдачи, сплоченности. Не знаю, повлияли ли эти слова, но именно эти качества мои ребята и проявили.

– Как вы находите желто-зеленых в этом сезоне, ведь вы играли против этой команды и раньше?

– Хороший исполнительский состав.

– Какой отрезок был самым сложным для вашей команды? И был ли он?

– Наверно, мы сегодня впервые сыграли в обороне достаточно качественно, и я не помню ни одного голевого момента у наших ворот. Сложный момент – когда команда получает численное преимущество, потому что мы отдали инициативу, но на наше счастье мы заставили сбиться "Кубань" на примитивный футбол. И момент с получением наших карточек. Со всеми согласен, кроме одной.

– Что случилось с Дзаховым?

– Беспокоили ахиллы которую игру. Мы уже шутили в раздевалке, что когда он забивает в своих матчах, сразу уходит. Ну и пусть так продолжает, если это идет нам на пользу. (улыбается).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SPFAN

Та Кубань уже давно сбился....

21:43

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