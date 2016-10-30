Александр Побегалов: "Из-за Панченко предупреждал ребят, что не надо фолить"

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов заявил, что его команда провалила начало матча 19-го тура первенства ФНЛ с "Динамо" (2:3), так как не смогла сразу привыкнуть к темпу, навязанному противником. Он признал, что ярославцы не во всем соответствовали уровню бело-голубых.

– Мы понимали, что "Динамо" провело кубковый матч. Но наш ляп был не в низкой линии обороны, – цитирует пресс-служба "Динамо" Побегалов. – Мы сделали сопернику немало подарков. Я предупреждал ребят, что не стоит допускать эмоциональные фолы, так как есть Панченко, который нередко реализует штрафные. Сегодня он это сделал дважды. Хотя по второму штрафному у меня вопросы – мне показалось, судья неверно истолковал момент.

– Панченко в матче с "Тосно" забил со штрафного так же, как сегодня. Вообще, не много ли вы позволяли сопернику в центральной зоне?

– Панченко – лучший бомбардир чемпионата, и мы говорили о том, что с ним надо работать тщательнее. Проблема в том, что матч получился на высоких скоростях, нам требовалось быстро принимать решения. К сожалению, в первом тайме мы такой темп не потянули. Во втором уже адаптировались.

– В игре потерялся Лаук, и его заменил Белов за полчаса до конца. Почему не провели эту замену раньше?

– Во-первых, Белов долго был травмирован. Во-вторых, когда в строю был Низамутдинов, Белову было сложнее попасть в состав. Сейчас, когда у нас травмы и дисквалификации, мы, беря в расчет его упорную работу на тренировках, дали ему шанс. И он оправдал доверие. Передачу он сделал очень качественную. Лаук же не очень хорошо вошел в игру, так как играл не на своей привычной позиции. Но свои лучшие качества он должен проявлять везде.

– Вы уступили во втором тайме, а стоило вам сравнять счет, как "Динамо" тут же снова вышло вперед…

– Ну, не зря динамовцы идут первыми в турнирной таблице. Такому сопернику нужно качественно соответствовать. Мы сегодня не по всем параметрам соответствовали "Динамо". В частности, то, как работала стенка в штрафной – неприемлемо.

– Понравился ли вам первый забитый гол?

– Да, очень хороший. И второй тоже получился неплохим. Такой качественной передачи нам не хватило на последних минутах.