Александр Побегалов: "Если бы мы сегодня играли в манеже, это бы значило, что в российском футболе что-то не так"

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов после победы над "Сибирью" (2:0) в матче 2-го тура первенства ФНЛ подчеркнул, что на неидеальном газоне играть лучше, чем в манеже. Игра состоялась на новосибирском стадионе "Спартак", во время матча шел дождь.

- Согласитесь, если бы мы сегодня играли в коробочке, в манеже, наверное, это было значило, что что-то неправильно в российском футболе, - цитирует официальный сайт ФНЛ Побегалова. - Поле позволяло играть, хотя вы сами знаете, что оно неидеально. Хотелось бы лучшего, но это всё равно лучше, чем играть в манеже. А погодные условия сейчас по всей России такие - думали, что улетели от дождей, а такое впечатление, что мы их возим с собой.