Александр Кутьин: "Енисею" нужно смотреть только вперед, не оглядываться"

Нападающий "Енисея" Александр Кутьин после победы над "Волгарем" (2:1) в матче 18-го тура ФНЛ подчеркнул, что команде удалось переломить игру за счет движения, скорости и агрессии. Он также добавил, что красноярцам нужно смотреть только вперед и не оглядываться.

Отметим, что Кутьин стал автором первого мяча "Енисея".

– Нам удалось переломить игру за счет нескольких компонентов – движения, скорости, агрессии, в которых мы добавили во втором тайме, – приводит официальный сайт "Енисея" слова Кутьина. - Поэтому получилось так, что начали создавать моменты, забили два мяча и победили.

– В чем причина пассивности игры "Енисея" до пропущенного мяча?

– Я бы не сказал, что игра не складывалась. У "Волгаря" были силы, они грамотно оборонялись, не оставляли свободных зон, а после гола всей командой отошли назад, чтобы сохранить результат. Но нам удалось дважды вскрыть эту оборону.

– Победа позволила "Енисею" упрочить лидерство в турнирной таблице…

– После каждой победы чувствуется позитив, тем более если это волевая победа благодаря голу, забитому в концовке. Нам нужно выигрывать в каждом матче и смотреть только вперед, не оглядываться.

Напомним, "Енисей" идет на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 44 очка.