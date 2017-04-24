Александр Ивченко: "Хет-трик с пенальти? Самое главное, что нарушения были"

Главный тренер "Тюмени" Александр Ивченко после победы в домашнем матче 33-го тура ФНЛ над "Факелом" (3:1) подчеркнул, что все три назначенных в пользу его команды во втором тайме пенальти – очевидные (все три реализовал Хасан Мамтов).

После игры президент "Факела" Евгений Севергин назвал беспределом работу судейской бригады во главе с Артемом Чистяковым.

– К сожалению, первый тайм нам совершенно не удался, – приводит официальный сайт ФНЛ слова Ивченко. – Одно дело бороться за десятку сильнейших. Другое – оказаться в компании, сражающейся за попадание в пятерку. Психологически это многим нашим игрокам в новинку. Поэтому была какая-то скованность. Предположу, что дело в этом.

Мы слишком много дали свободы "Факелу" в первом тайме. Не было никакого давления на игроков, владеющих мячом. Поэтому гости забили хороший гол и имели еще несколько моментов, чтобы огорчить нас. В перерыве мы указали на этот недостаток. Еще раз договорились, что во втором тайме резко усилим давление на игроков "Факела". Сделали перестановки в составе, и пошло дело веселей на флангах. Во втором тайме хорошо сыграла наша центральная ось атаки – Кленкин и Мамтов. Включились в отбор полузащитники. Думаю, в центре поля мы переиграли соперника. Тот темп, который мы задали во втором тайме, сопернику оказался не по силам. Хорошую службу нам сыграл коллектив из Саратова. Я напомнил ребятам в перерыве, что "Сокол", уступая после первого тайма, вдесятером обыграл "Факел". Почему мы не сможем?

– Помните хет-трик только с пенальти?

– Самое главное, что нарушения на самом деле были. Все они очевидные – игра рукой и сбивали в штрафной.

– Обидно, что Мамтов не забил через себя?

– Да, мог бы быть очень красивый гол. Думаю, что у него еще будут шансы.