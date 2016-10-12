Александр Ирхин: "Ничья с "Динамо" – закономерный итог"

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин после нулевой ничьей с "Динамо" признал результат закономерным, передает их Химок Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Он добавил, что доволен ничьей, так как "Химки" играли с лидером ФНЛ.

– Игра была интересная, динамичная, обоюдоострая. На первый взгляд итог закономерен, но Сикорски мог забить в первом тайме. Со стороны "Динамо" не было таких моментов. Соперник во втором тайме имел подходы к воротам, но такой опасности не было. Ничья – это достойный результат, потому что мы играли с лидером.

– Чем на поле Петрусев не прижился или его замена вызвана тем, что вы хотели потянуть время?

– Потянуть время – это примитивное объяснение его замены. Он не совсем вошел в игру, как хотелось бы, а перевес территориальный был на стороне "Динамо". Чернышов, который его заменил, может задержать мяч на чужой половине поля. Но претензий к Петрусеву нет.