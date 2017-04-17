Александр Ирхин: "Эта "Балтика", конечно, уже не та, что была в первом круге"

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин по окончании матча 32-го тура ФНЛ против "Балтики" (1:0) отметил прогресс соперника после того, как команду возглавил Игорь Черевченко. Специалист подчеркнул, что его команда вырвала победу "не потому, что оказались в большинстве, а потому что больше этого хотели".

– Сложная игра с хорошей командой, – цитирует пресс-служба ФНЛ Ирхина. – Это, конечно же, не та "Балтика", которая была в первом круге. Хорошо поставленная игра, хороший подбор футболистов, и очень жаль, что команда находится в нижней части турнирной таблицы.

Тем приятнее победа. В первом тайме игра была вязкая, во втором удалось добавить движения и забить желанный гол. Стремление подняться как можно выше в таблице присутствует, за что отдельное спасибо игрокам.

– Сыграло ли свою роль удаление у соперника?

– Трудно сказать. Раз забили, значит, в какой-то степени сыграли. Но все-таки это не хоккей. Другое дело, что удаление влияет на командный дух, и, возможно, оно помешало "Балтике" воплотить в жизнь какие-то тактические задумки. Мы добились победы не потому, что оказались в меньшинстве, а потому что больше этого хотели. Ребята доказали, что результат для них важен, несмотря на то, что не стоит каких-то серьезных задач.

Игорь Черевченко: "Судейство - цирк. Поздравляю "Химки" с незаслуженной победой"