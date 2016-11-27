Александр Ирхин: "Для эксперимента "Химкам" нужно попробовать отыграться со счета 1:4. Шутка"

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин после матча 24-го тура ФНЛ с "Мордовией" (4:3) выразил удовлетворение от самоотдачи команды. Специалист подчеркнул, что раз его подопечным удалось вырвать победу, уступая в счете 1:3, значит, под его руководством тренируется единый коллектив.

– Хочу поблагодарить футболистов команды за столь позитивное окончание осенней части сезона, – цитирует пресс-служба ФНЛ Ирхина. – Они сегодня проявили характер. А раз есть характер – значит, есть коллектив. Сегодня отыгрались с 1:3 и теперь для эксперимента нужно отыграться со счета 1:4. Это шутка. Игроки – молодцы. Мы сегодня проигрывали по ходу игры, но не было ощущения безнадеги. Не было чувства , что все кончено и проиграли.