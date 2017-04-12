Александр Харитонов: "Мало кто знает, каково вернуться в футбол в 34 после разрыва "крестов"

Капитан "Енисея" Александр Харитонов забил в матче 31-го тура первенства ФНЛ против "Сибири" свой первый гол в сезоне после восстановления от травмы. Также он признался, что не праздновал забитый мяч из уважения к новосибирскому клубу.

- Эмоции от первого гола после 7 месяцев, конечно, приятные, не многие знают, как это вернуться в 34 года в футбол после разрыва крестообразной связки, - отметил Харитонов. - Самому себе составлять план реабилитации и каждый день заставлять себя работать по несколько часов в день. Естественно, я много сил на это потратил, и когда начал подходить к общей группе, попал в функциональную яму.

- Свой гол вы демонстративно не стали праздновать.

- Это в знак уважения к команде, в которой провел год своей карьеры, спасибо "Сибири", искренне желаю ей удачи.

- В первой половине вы были далеко не худший на поле, но в итоге были заменены в перерыве.

- Что касается замены, все справедливо, расстроился, конечно, буду дальше работать, чтобы вернуть свои лучшие кондиции. Важно, что "Енисей" одержал победу. Кстати, мы уже набрали на очко больше, чем команда в прошлом сезоне, когда "Енисей" вылетел из ФНЛ. Значит, мы на верном сейчас пути! (Дмитрий УСКОВ)