Александр Гришин войдет в тренерский штаб Евсеева в "СКА-Хабаровск"

Тренер Александр Гришин войдет в тренерский штаб Вадима Евсеева в "СКА-Хабаровск", сообщает "РИА Новости". Ранее в воскресенье главный тренер "Анжи" Магомед Адиев сообщил, что Вадим Евсеев сменит в "СКА-Хабаровск" Сергея Передню.

- Вадим Евсеев позвонил мне, предложил войти в его тренерский штаб, я согласился, - сказал Гришин. - Но пока никакого договора со "СКА-Хабаровском" не подписано, думаю, это вопрос пары дней.

Гришин ранее семь лет возглавлял молодежку ЦСКА, затем работал в юношеской сборной России. В апреле 2018 года он принял юрмальский "Спартак", а 12 августа ушел из клуба по семейным обстоятельствам.