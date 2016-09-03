15:57 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Александр Григорян: "Желание победить у СКА сегодня было больше, чем у "Енисея"

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Главный тренер "СКА-Хабаровск" Александр Григорян после победы над "Енисеем" в матче 11-го тура первенства ФНЛ (1:0) отметил игру своей команды во втором тайме. Также ему понравилось, как играл соперник.

– Сегодня мы в очередной раз можем занести себе в актив второй тайм, в котором мы прибавили по всем видам игровых компонентов – во взаимодействии, движении и осмысленности в целом, - цитирует пресс-служба клуба Григоряна. - Нам удавалось достаточно быстро переходить в атаку со своей половины поля, и мы неплохо выглядели в позиционной атаке. "Енисей" мне очень понравился, но было видно, что желание победить у нас сегодня больше, чем у соперника.

Дополнительная информация

http://fcska.ru/media/news/aleksandr-grigoryan-segodnya-my-bolshe-khoteli-pobedit/

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