Александр Григорян: "В концовке матча атака нас совсем "засосала"

Главный тренер "Луча-Энергии" Александр Григорян выразил мнение, что в матче 26-го тура ФНЛ с "Сибирью" (0:2) его команда доминировала большую часть игры.

– Я могу ошибаться в подсчетах голевых моментов, но их было более, чем достаточно, чтобы сыграть вничью, – приводит пресс-служба "Сибири" слова Григоряна. – Проваливаться начали только в районе 80-й минуты, когда атака нас совсем "засосала", в результате чего потерялась организация игры. Редкий матч, когда столько моментов не использовано. Хотелось бы верить, что свою роль сыграло стечение обстоятельств. Безусловно, команда сыграла не лучший матч, но мы не только не уступили "Сибири", которой тяжело противостоять в манеже, но доминировали большую часть игры.

"Луч-Энергия" занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ с 27 очками.