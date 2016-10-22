Александр Григорян: "Спартак-2" думает на сутки быстрее основы"

Главный тренер "СКА-Энергии" Александр Григорян эмоционально прокомментировал поражение своей команды от "Спартака-2" (0:2) в матче 18-го тура первенства ФНЛ, передает из Сокольников корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам Григоряна, результат встречи закономерен.

- Костяк "Спартака-2" составляют молодые ребятки, средний возраст примерно 21 год. Они сегодня во всех компонентах были сильнее нас, - подчеркнул Григорян. - Превзошли нас в скорости принятия решений и даже в единоборствах, что удивительно. Результат по делу.

У меня опытная команда, многим игрокам по 28 - 30 лет. Взрослые мужики знали, что играют против молодежи. И, видимо, оказались просто не готовы к такому уровню ведения единоборств молодыми пацанами, не смогли себя заставить действовать против них жестко. Так же, как в матче против первой команды "Спартака" на Кубок.

- В последних трех матчах у вас ничья и два поражения. В чем дело? Может, есть причины, которых московские журналисты не знают?

- Даже если бы они были, то вы бы не узнали, потому что это не ваше собачье дело. У нас было приличное преимущество в матче с "Лучом", пять голевых моментов только в первом тайме, но в итоге дерби проиграли. И это, наверное, как-то отразилось на ребятах. Кроме того, мотивация немного утеряна. Пресытились что ли тем, что все у нас стало вовремя по зарплатам, комфортно. И смотрю на "Шинник", который сегодня "Енисей" обыграл. Неизвестно, как их вообще остановить. Я в какой-то степени шучу, но... Может, футболисты настраиваются на кубковый матч с "Рубином".

- Большая разница между этим "Спартаком" и тем, что прилетал месяц назад в Хабаровск?

- Да этот "Спартак" на сутки быстрее думает! Что ждет этих молодых ребят в перспективе - не знаю, я не гадалка. Просто констатирую факт как специалист. Сравниваю два конкретных матча. Понятно, что команда не может быть всегда в одном состоянии. Хотя я не понимаю, почему "Спартаку" уготована роль яркого фаворита в премьер-лиге.