Александр Григорян: "Смогли против "Динамо" то, чего никому еще не удавалось"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Александр Григорян выразил удовлетворение игрой подопечных в матче 12-го тура первенства ФНЛ с "Динамо" (2:3). Специалист отметил, что его команде удалось тактически превзойти бело-голубых.

– Первые 25 минут нам удался высокий прессинг, чем пока никто из команд ФНЛ не мог похвастаться, играя против московского "Динамо", – цитирует пресс-служба бело-голубых Григоряна. – Кроме того, была ставка на стандарты – и она сработала. Стандарты – уязвимое место бело-голубых. Сейчас я уже понимаю, что добившись результата за счет тактики и эффективного использования прессинга, надо было отдать пространство и пытаться ловить соперника на контратаках при счете 2:1.

Во втором тайме сделали замены. Понравилось то, что мы в первую половину второго тайма провели много созидательной работы, показали, что тоже можем контролировать мяч. Потом уже стал давить результат, силы стали заканчиваться, пришлось перейти в навал.