Александр Григорян: "Реванш над "Лучом-Энергией" во Владивостоке будет для "СКА-Хабаровска" делом чести"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Александр Григорян подчеркнул, что в матче 17-го тура первенства ФНЛ с "Лучом-Энергией" (0:1) его команде не удавалось нанести завершающий удар. По словам специалиста, взять реванш в ответной игре для хабаровчан будет делом чести.

- В игре с "Лучом" нам удавалось многое, кроме завершающего удара, - приводит пресс-служба армейцев слова Григоряна. - Замены во втором тайме только ослабили атакующий потенциал нашей команды. Бог вознаградил "Луч" за самоотдачу. Нашу команду нельзя упрекнуть в отсутствии самоотдачи. Во Владивостоке взять реванш будет делом чести.

Отметим, что владивостокский клуб не мог выиграть в Хабаровске с 2011 года, когда разгромил "СКА" (5:0). С тех пор прошло три встречи. "Луч-Энергия" одержал одну победу и дважды сыграл вничью.