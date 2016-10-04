Александр Григорян: "Пока контракт с "Кубанью" не подписывал"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Александр Григорян сообщил, что не подписывал контракта с "Кубанью". Ранее агент румынского тренера "Кубани" Дана Петреску Николай Пырнэу сообщил, что ведутся переговоры о расторжении контракта c краснодарской командой. Также появилась информация, что место Петреску в займет Григорян.

- Я только что пришел с тренировки команды "СКА-Хабаровск", - цитирует "Р-Спорт" Григоряна. - Именно ее я готовлю к следующему туру ФНЛ. Говорить о работе в "Кубани" не готов. Контракта с краснодарцами я не подписывал, по крайней мере, пока.