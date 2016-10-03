Александр Григорян: "По игре было ощущение, что мы тренируем смерть"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Александр Григорян раскритиковал игру своей команды в матче 15-го тура первенства ФНЛ с "Волгарем" (2:1). При этом специалист похвалил подопечных за самоотдачу, а также предположил, что клубное руководство не слишком в нем заинтересовано, учитывая срок контракта.

– Кроме самоотдачи мы проявили еще и тактическую зрелость, – цитирует пресс-служба "СКА" Григоряна. – Из негативного можно отметить наше безобразное функциональное состояние и грубые индивидуальные ошибки игроков – в частности полностью выпавшего из игры нашего правого фланга.

К 30-й минуте я уже понимал, что надо делать свои "традиционные" замены, причем сразу три. Я не стал их делать, потому что некоторые футболисты очень обижаются в таких случаях. Но после того как нам забили ответный гол, я в очередной раз себе сказал: "Слушай всегда свое сердце, сердце подсказывает то, что тебе говорит твой опыт, знание событий, понимание игры".

Заменив на 30-й минуте несколько игроков, мы могли бы сразу переломить ход игры. Но, как и в Санкт-Петербурге, хочу выразить команде респект за самоотдачу. В плане созидания мы выглядели безобразно, и поэтому было такое ощущение, что мы тренируем смерть. А так как мы тренируем ее часто (я имею в виду самоотдачу), то мы никогда не помрем. Так оно, наверное, и есть, но хочется все-таки восстановиться и играть в футбол.

– Есть ли какие-нибудь основания под ходящими сейчас слухами, что вы уходите в краснодарскую "Кубань"?

– Хотелось бы вспомнить четверостишие:

"Из-за того, что бедный мозг

распахнут всем текущим слухам,

ужасно засран этот мост

между материей и духом".

Нужно быть идиотом, чтобы ответить, что не бывает дыма без огня. С другой стороны, большинство так и поступает, плавают. На тебе – плавающий ответ. А когда дают плавающий ответ, это неуважение к человеку, который задает этот вопрос. Могу сказать только то, что главный тренер должен работать там, где он нужен. И я думаю, что если бы я сильно был нужен в Хабаровске, то мне предложили хотя бы двухлетний контракт.

Потому что когда работаешь с однолетним контрактом, то тебе этим показывают: "Мы все-таки в тебе сомневаемся". А сколько во мне можно сомневаться? С каким тренером было достигнуто максимальное достижение "СКА-Хабаровск"? Какой тренер в прошлом году оставил команду в первом дивизионе? Кто в этом году после шквала критики в начале сезона вывел команду на 5-е место?