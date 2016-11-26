Александр Григорян: "Одного конкурента "СКА-Хабаровск" отцепил"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Александр Григорян выразил радость по поводу победы над "Кубанью" (5:0) в матче первенства ФНЛ. По его словам, краснодарцы вряд ли смогут теперь составить конкуренцию хабаровской команде.

– Для нас эта игра была важна стратегически, так как мы понимали, что "Кубань" весной будет абсолютно другая и в случае потери нами очков, сможет вмешаться в борьбу за право участия в стыковых матчах, – цитирует официальный сайт "СКА-Хабаровск" Григоряна. – Нам было очень важно сегодня выиграть и лишить "Кубань" такой возможности. Теперь, как бы краснодарцы ни усилили игру, вряд ли им удастся опередить "Енисей", "Факел" и нас, для этого им придется просто творить чудеса. Одного конкурента нам удалось отцепить. Я не упоминал вторые команды "Зенита" и "Спартака", так как они не могут играть в "стыках" в силу регламента.

Конечно, нам было удобнее готовиться к этому матчу. У нас было время приспособиться к холоду. В целом, все службы нашего клуба сработали великолепно, ими была проведена очень большая работа, чтобы подвести команду к этому матчу в оптимальном состоянии.