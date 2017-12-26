19:30 26 декабря | Футбол — ФНЛ

Александр Григорян: "Любая команда ФНЛ может выиграть Кубок России"

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Главный тренер "Луча-Энергии"  Александр Григорян подчеркнул, что клуб способен побороться за победу в Кубке России. Владивостокцы в четвертьфинале встретятся в Санкт-Петербурге с "Тосно", а всего в 1/4 финала пробились четыре клуба ФНЛ.

– На "Петровском" ждем атакующего футбола?

– Будем стараться. Думаю, и "Тосно" понимает, что у команды шикарный шанс выиграть Кубок страны.

– А "Лучу" по силам победить в этом турнире?

– Любая команда первого дивизиона может это сделать. (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Григоряна

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Alukard1349

Этот балабол кроме как своим языком ,больше ничем не запомнился.Скачет из команд в команду как проститутка.А результат то где?!

19:51 26 декабря