Александр Григорян: "Любая команда ФНЛ может выиграть Кубок России"

Главный тренер "Луча-Энергии" Александр Григорян подчеркнул, что клуб способен побороться за победу в Кубке России. Владивостокцы в четвертьфинале встретятся в Санкт-Петербурге с "Тосно", а всего в 1/4 финала пробились четыре клуба ФНЛ.
– На "Петровском" ждем атакующего футбола?
– Будем стараться. Думаю, и "Тосно" понимает, что у команды шикарный шанс выиграть Кубок страны.
– А "Лучу" по силам победить в этом турнире?
– Любая команда первого дивизиона может это сделать. (Андрей СИЗЯКИН)
Alukard1349
Этот балабол кроме как своим языком ,больше ничем не запомнился.Скачет из команд в команду как проститутка.А результат то где?!
19:51 26 декабря