Александр Григорян: "Кубковый матч против "Спартака" сказался на игроках "СКА-Хабаровска"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Александр Григорян после игры 14-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (1:1) отметил прогресс подопечных Владислава Радимова. Также специалист подчеркнул, что на состоянии его команды сказался матч 1/16 финала Кубка России против "Спартака" (1:0).

– Сказался кубковый матч, – цитирует пресс-служба ФНЛ Григоряна. – В прессе читал, что мы можем быть выхолощены эмоционально. Так и оказалось, хотя при подготовке к матчу я этого не наблюдал. Первый тайм был одним из самых худших таймов, просто провалили. Респект моей команде за волевые качества. В первые 25 минут второго тайма мы владели инициативой. Не знаю, специально ли соперник отдал пространство, но мы имели преимущество. За самоотдачу команде – 5, за качество игры – 2. Ничья с "Зенитом-2" – хороший результат. Дубль "Зенита" прогрессирует, это факт.