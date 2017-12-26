Александр Григорян: "Хотел бы вернуться в "Луч-Энергию" и помочь команде выстоять в очень непростой обстановке"

Бывший главный тренер "Анжи" и "СКА-Хабаровск" Александр Григорян отметил, что хотел бы возглавить "Луч-Энергию". Он также добавил, что у игроков владивостокской команды очень высокий атакующий потенциал.

Напомним, ранее сообщалось, что 51-летний Григорян до Нового года может быть назначен главным тренером "Луча-Энергии". Он уже работал с клубом с 2013 по 2014 год.

– Мы общались с исполнительным директором клуба Евгением Стрижиченко, но пока нужно дождаться окончательного решения руководства клуба, – приводит VL.ru слова Григоряна. – Хотел бы вернуться во Владивосток и помочь команде выстоять в очень непростой обстановке. На весну у команды остались матчи с клубами, которые стремятся к повышению в классе, а также с прямыми конкурентами в борьбе за выживание в ФНЛ. Есть еще один важный момент: у "Луча" великолепные шансы привезти во Владивосток полуфинал Кубка России, где владивостокский клуб, скорее всего, будет соперничать с московским "Спартаком". А уж что делать со столичным "Спартаком" на Дальнем Востоке, я знаю – у меня есть свое мнение и опыт.

– Знакомы ли с составом, с которым, возможно, придется работать? "Луч" уже не может дозаявить новых игроков, хотя работа по погашению долгов ведется.

– Некоторые матчи мне удавалось смотреть по ходу чемпионата. Также проанализировал 14 игр, которые видел в записи. Могу сказать, что для "Луча" уход Антона Килина – это большая потеря. Это не просто лидер, а один из ведущих игроков. Но даже с его уходом состав "Луча" позволяет решать более высокие задачи, чем 15-е место в ФНЛ. Да, мне в некоторых играх понравилось, что команда пыталась созидать, но эти действия были направлены на то, чтобы доставить мяч в штрафную площадку, а дальше игроки не знали, что с ним делать: как войти в штрафную, как завершить атаку. Знаю практически всех футболистов и хочу сказать, что атакующий потенциал у них очень высок.

То, что у "Луча" сложная финансовая ситуация, я понимаю. Это началось, еще когда я работал во Владивостоке. Но не хочу говорить на эту тему, потому что иногда сложности только объединяют. Например, "Нижний Новгород" в 2010 году, когда я был там главным тренером, занял третье место. Хотя был период, когда по полгода денег не платили вообще, а зарплаты были очень скромными.

"Луч-Энергия" на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.