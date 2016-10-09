Александр Григорян: "Если игрок готов получать 100 рублей, зачем платить 800? Извращение!"

Один из самых ярких тренеров ФНЛ, наставник "СКА-Хабаровска" Александр Григорян рассказал о финансовой ситуации в клубе после матча с нальчикским "Спартаком" (1:1).

– Поставлена ли перед "СКА-Хабаровском" задача попасть в стыки?

– Задача такая есть. Мы сами ее поставили перед собой – коллективом. Я поговорил с игроками, и мы решили добиваться этой цели. Мы нигде об этом не кричим, не шумим, а просто спокойно работаем. Руководители тоже эту задачу не декларируют. Они перед нами такой цели не ставили, мы ее обозначили сами перед собой.

– А хватит ли у клуба денег в случае решения задачи?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. Я просто знаю, что многие клубы выходят в премьер-лигу с раздутыми бюджетами. С совершенно неоправданными зарплатами игроков. Говорят, что не нужно смотреть в чужой карман. Да дело не в этом, абсолютно не в этом! Просто чтобы играть качественно даже в первом дивизионе, есть такое понятие, как необходимая достаточность. Образно говоря, если футболист готов играть, работать за 100 рублей, зачем платить ему 800? Вы понимаете, о чем я говорю. Это реальные пропорции. Ну это же извращение по нашим временам! А ведь бывает, что команды, в которых платят по 100 рублей, в турнирной таблице оказываются выше тех, где люди зарабатывают по 800. Значит, многое в нашем футболе неправильно.

– На ваш взгляд, какой нужен бюджет для премьер-лиги?

– Я, конечно, недостаточно компетентен в цифрах. Но мне кажется, 550-600 миллионов рублей хватит для выступления в премьер-лиге. Кстати, многие клубы закрывались при долге в 120 миллионов рублей. А председатель попечительского совета СКА-Хабаровска Аркадий Николаевич Мкртычев смог решить такую проблему. Не знаю, могу ли говорить такие вещи, но еще год назад долги у Хабаровска составляли 150 миллионов. Это очень серьезная цифра. И сегодня она сокращена до минимума. Команде выплачивается зарплата день в день. Согласитесь, что это очень важно. А что касается уровня зарплат, то он у нас достаточен, чтобы приглашать на Дальний Восток квалифицированных футболистов. Мы не раздуваем зарплаты. Кстати говоря, в этом году мы прямо при действующих контрактах договорились с игроками и оптимизировали зарплаты. В итоге мы сейчас платим меньше. Но не бьемся за выживание, как в прошлом году, а на что-то претендуем. Значит, дело не в деньгах.