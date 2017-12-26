Александр Григорян: "Болельщики склонны считать меня ветреным человеком, но это не так"

Новый главный тренер "Луча-Энергии" Александр Григорян выразил надежду, что ему удастся задержаться на посту наставника команды. В 2017 году Григорян также успел потренировать "Анжи" и московский "Арарат".

– В последние годы удается добиваться определенных результатов – решения тех задач, которые ставит клуб. И я уже в том возрасте, когда пора реализовывать свои знания и умения. В своей профессии нужно больше прогрессировать. Хотя не каждый так легко сможет подняться в премьер-лигу и чувствовать себя там психологически уверенно, потом опуститься во вторую лигу – и там чувствовать себя так же. В "Луче" настраиваюсь на серьезную и долгую работу, но не все зависит только от меня. Многие болельщики склонны считать меня ветреным человеком, который сам себе выбирает клубы и переходит с одной работы на другую, но это не так. Во многом эти факторы не зависят от меня. (Андрей СИЗЯКИН)

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