Александр Горшков возглавил "Зенит-2"

Александр Горшков назначен главным тренером "Зенита-2", сообщает официальный сайт клуба. Андрей Михайлов, Виктор Кулаков и Владимир Цыткин. В прошлом сезоне Горшков тренировал молодежку "Зенита", которая заняла шестое место в первенстве молодежных составов РФПЛ.

Первый матч сезона "Зенит-2" проведет 17 июля против "Тамбова".

Молодежную команду принял Константин Зырянов, завершивший карьеру игрока в декабре 2017 года. Помогать ему будут Анвер Конеев, Юрий Окрошидзе и Константин Лобов.