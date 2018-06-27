18:26 | Футбол — ФНЛ

Александр Горшков возглавил "Зенит-2"


Александр Горшков назначен главным тренером "Зенита-2", сообщает официальный сайт клуба. Андрей Михайлов, Виктор Кулаков и Владимир Цыткин. В прошлом сезоне Горшков тренировал молодежку "Зенита", которая заняла шестое место в первенстве молодежных составов РФПЛ.

Первый матч сезона "Зенит-2" проведет 17 июля против "Тамбова"

Молодежную команду принял Константин Зырянов, завершивший карьеру игрока в декабре 2017 года. Помогать ему будут Анвер Конеев, Юрий Окрошидзе и Константин Лобов

Дополнительная информация

https://2.fc-zenit.ru/news/2018-06-27-aleksandr-gorshkov-vozglavil-zenit-2-konstantin-zyryanov-budet-trenirovat-molodezhnyy-sostav.htm

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