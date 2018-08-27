Александр Горшков: "Результат "Зенита-2" не радует, но мы к нему и не стремимся"

Главный тренер "Зенита-2" Александр Горшков после поражения от "Спартака-2" (0:3) в 8-м туре ФНЛ отметил, что ему не стыдно за игру команды. Питерцы потерпели восемь поражения на старте турнира.

– Результат нас не радует, но мы к нему и не стремимся, - приводит пресс-служба ФНЛ слова Горшкова. - Могу сказать, что мне не стыдно за игру ребят. Проблемы, возможно, потому что у нас молодая команда. Мы пытаемся решать возникающие нюансы по обороне, по атаке тогда, когда проводим матчи с серьезными и более опытными соперниками. Мы учимся, но пока не можем добиться результата, к сожалению. Ребята большую часть матча показывают хороший уровень игры, своё стремление к победе и самоотдачу. Отсутсвие результата не есть хорошо.