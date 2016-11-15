Александр Голубчиков: "Надеюсь, решения на встрече с руководством Приморского края позволят "Лучу-Энергии" спокойно готовиться к весне"

Исполнительный директор "Луча-Энергии" Александр Голубчиков подтвердил "СЭ", что в ближайшие дни состоится встреча руководства клуба и Приморского края, на которой будет обсуждаться финансовое состояние клуба. Он надеется на решения, которые позволят владивостокцам спокойно готовиться к весенней части первенства России.

Напомним, что "Луч-Энергия" должен футболистам зарплату за 2,5 месяца и все премиальные за этот и прошлый год. В нынешнем сезоне после 22 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице, на ее счету 29 очков.

- Встреча состоится. Клуб много времени находится в непростом финансовом состоянии, - отметил Голубчиков. - Будем надеяться, что какие-то решения будут приняты и "Луч-Энергия" сможет спокойно доиграть до зимней паузы и готовиться к весенней части чемпионата.

- Были разговоры, что клуб может досрочно завершить сезон. Есть у вас такие опасения?

- Надеюсь, что все будет хорошо. Из уст губернатора Приморского края или других руководителей ни разу не звучала фраза, что клуб будет банкротиться. Футболистам непросто играть в таких условиях, нам тяжело, но продолжаем работать.

- Команда находится всего в шести очках от зоны стыка. Какие задачи стоят перед тренерским штабом и игроками?

- С командой решили в каждом матче бороться за очки. Говорил сегодня с капитаном Алексеем Ребко по турнирной ситуации. С одной стороны, мы достаточно высоко в таблице, с другой - до низов тоже близко. Мы здраво смотрим на сегодняшнюю ситуацию. На мой взгляд, клуб, претендующий на выход в премьер-лигу или зону стыков, должен иметь много факторов. Это не должен быть калиф на час, клуб должен иметь стабильность на многих направлениях. (Сергей АСТАХОВ)