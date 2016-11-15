14:56 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Александр Голубчиков: "Луч-Энергия предварительно отказалась от участия в Кубке ФНЛ"

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Исполнительный директор "Луча-Энергии" Александр Голубчиков рассказал "СЭ", что ФНЛ предложила клубу принять участие в Кубке ФНЛ, который пройдет на Кипре с 11 по 24 февраля. Он отметил, что предварительно владивостокцы ответили отказом.

- Будет ли "Луч-Энергия" выступать на Кубке ФНЛ?

- Мы получили предложение по участию в турнире и предварительно отказались. Будем еще думать. В прошлом году у нас была очень тяжелая турнирная ситуация, из-за чего мы тогда отказались от участия в Кубке ФНЛ. Зато мы здорово подготовили команду к весенней части чемпионата и показали очень хороший результат. (Сергей АСТАХОВ)

Александр Голубчиков: "Надеюсь, решения на встрече с руководством Приморского края позволят "Лучу-Энергии" спокойно готовиться к весне" //
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