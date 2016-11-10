Александр Голубчиков: "Луч-Энергия" нескоро рассчитается по всем задолженностям"

Исполнительный директор "Луча-Энергии" Александр Голубчиков сомневается, что клуб в ближайшее время сможет рассчитаться по всем задолженностям. Ранее футболисты команды из Владивостока бойкотировали тренировки из-за задолженностей по зарплате.

В конце сентября на погашение задолженностей из бюджета Приморского края было перечислено порядка 30 миллионов рублей, после чего игроки отказались от идеи бойкота.

– Выйдет в ноль – полностью рассчитается по всем долгам "Луч-Энергия" в данной ситуации нескоро, – приводит "Р-Спорт" слова Голубчикова. – У нас по-прежнему нет титульного спонсора, который поддерживал команду многие годы. Существуют определенные решения и задумки, есть предварительные договоренности с потенциальными инвесторами. Думаю, дней через 7 - 10 какая-то информация по этому поводу появится.

Мы живем ото дня ко дню. Сегодня ситуация такая, но процессы в клубе не останавливаются ни на минуту. Мы ищем возможности для того, чтобы играла и первая команда, и дубль, и академия. Играли и показывали достойный результат.

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