Александр Голубчиков: "Луч-Энергия" начинает готовиться к очередному сезону в ФНЛ"

Исполнительный директор "Луч-Энергия" Александр Голубчиков подтвердил информацию, что клуб получил лицензию, дающую право выступать в следующем сезоне в первенстве ФНЛ. Напомним, ранее "Чита" отказалась от участия в ФНЛ.

– Апелляционный комитет еще идет, а клуб из Владивостока был первым, чью заявку рассматривали на сегодняшнем заседании, - цитирует пресс-служба клуба Голубчикова. - Критерии получения лицензии в этом году были крайне жесткими, если брать во внимания наше финансовое положение последних лет, то достичь желаемого было вдвойне сложно. Очень бы хотел поблагодарить сотрудников клуба, которые проявили профессионализм и слаженность в работе, и за короткий срок смогли проделать большой объем работы. Также спасибо Администрации Приморского края. Очень надеюсь, что те решения, которые были приняты неделю назад на совещании у губернатора В.В. Миклушевского, позволят стабилизировать работу клуба и в предстоящем сезоне, и мы сможем показать достойный результат по всем направлениям.

– Сегодняшнее решение о выдаче профессиональной лицензии дает ли право команде стартовать в ФНЛ в сезоне-2017/18?

– Клуб ждет письменное приглашение от Лиги в предстоящем сезоне. Завтра это письмо должно нам поступить и тогда можно будет официально говорить о следующем сезоне. Надеюсь, что чудес не будет. Начинаем готовиться к очередному сезону в ФНЛ.