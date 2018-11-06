Александр Егоров – о работе судей в матче "Тамбов" – "Балтика": "Все увидите по будущим назначениям"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал давать оценку работе судейской бригады во главе с Павлом Шадыхановым в матче 20-го тура Олимп – ФНЛ между "Тамбовом" и "Балтикой" (2:0).

Напомним, игроки "Балтики" в этой игре получили шесть желтых карточек и одну красную. Второй гол калинградцы пропустили на последней минуте с пенальти. После встречи главный тренер балтийцев Игорь Ледяхов назвал эту встречу беспределом и сказал, что ему стыдно за российский футбол.

– Работу Шадыханова в матче "Балтики", конечно, видел, – начал Егоров. – Но оценки работе судей ставит инспектор. Могу лишь сказать: все увидите по будущим назначениям.

– На ваш взгляд, арбитры правильно поставили пенальти на последней минуте матча?

– Конечно. (Андрей Сизякин)