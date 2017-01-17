Александр Бюттнер: "Первый год в "Динамо" был удачным, но внезапно пропал президент"

Защитник "Витесса" Александр Бюттнер подчеркнул, что расторг контракт с московским "Динамо" из-за потери мотивации. Футболист пришел в столичный клуб из "Манчестер Юнайтед" в 2014 году, а по итогам сезона-2015/16 бело-голубые вылетели в ФНЛ. Бюттнер провел во втором по силе дивизоне России только четыре матча и в январе подписал контракт с "Витессом".

- Первый год был действительно удачным, - цитирует AD Бюттнера. - Но затем внезапно пропал президент, и клуб стал валиться. Все дорогие футболисты вынуждены были уйти. И я тоже. Правда, у меня это заняло чуть больше времени.Конечно, мотивация пропала. Но, к счастью, у меня был хороший контракт. Не оставалось ничего иного, кроме как расторгнуть контракт.