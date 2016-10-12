Александр Бюттнер: "Мне хватило одной игры, чтобы понять, что такое ФНЛ"

Защитник "Динамо" Александр Бюттнер после матча 13-го тура ФНЛ против "Химок" (0:0) отметил, что бело-голубые, в отличие от своего соперника, старались показать хорошую игру. Голландец впервые вышел на поле после возвращения в "Динамо" из аренды в бельгийском "Андерлехте".

- Сейчас я хочу остаться в "Динамо", мне нравится Москва, - приводит "Р-Спорт" слова Бюттнера. - Мне подходит этот клуб, как и жизнь в этом городе. Поэтому я на 100% хочу играть за "Динамо". Я не играл за "Динамо" 7-8 месяцев. Чувствую, что еще не на 100% набрал форму: чем больше игр сыграю, тем лучше буду себя чувствовать. Я рад снова выходить на поле в основном составе.

Мне хватило одной игры, чтобы понять, что такое ФНЛ. Играть здесь сложно, потому что ты играешь против команд, где 11 человек обороняются и стараются иногда контратаковать. Я думаю, что "Динамо" старается играть в футбол, но если вы выдели, как играли сегодня "Химки", то они не играли в футбол, они просто старались не пускать мяч на свою половину. Плохо, что нам не удалось выиграть.