Александр Анюков: "У Тихонова должно все получиться в "Крыльях"

Защитник "Зенита" Александр Анюков выразил надежду, что его родные "Крылья Советов" снова будут собирать полные трибуны. С этого сезона самарцев возглавляет Андрей Тихонов, с которым Анюков вместе защищал цвета зелено-бело-синих с 2001 по 2004 год.

- На базу "Крыльев" последний раз заглядывал очень давно. Тогда еще не было второго искусственного поля, - цитирует welcome2018.com Тихонова. - Но в первую очередь здорово, что там сейчас делают новый хороший естественный газон. Намного лучше не только играть, но и тренироваться на настоящей траве. Это важно. Любимым местом на базе у меня была баня: считаю ее одним из лучших методов восстановления, который еще и в удовольствие. В этот визит посмотреть, что с ней сейчас, не удалось, но надеюсь, баня в порядке и следующим летом там также с удовольствием будут восстанавливаться после матчей футболисты одной из сборных-участниц чемпионата мира по футболу.

Слежу за тем, как идут дела у "Крыльев". Здорово, что Андрей Тихонов возглавил самарский клуб, все должно получиться. Когда играли с ним в одной команде, брал с него пример: я тогда был еще юнцом, а он пришел к нам уже легендой футбола.

Тогда же собирался полный "Металлург". Хочу вновь увидеть заполненные трибуны стадиона в Самаре. Болельщики – это основная часть футбола. Надеюсь, что на новой арене будет аншлаг, ведь в Самаре очень любят футбол.