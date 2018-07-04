Алан Касаев: "Я ко всему готов – для меня ничего необычного в ФНЛ нет"

Полузащитник Алан Касаев, перешедший из "Локомотива" в "Балтику", в интервью пресс-службе клуба из Калининграда отметил, что он принял взвешенное решение. По его словам, он готов к ФНЛ.

- Алан, после стольких лет выступлений в элите российского футбола, не боитесь возвращаться в суровые реалии ФНЛ – с длительными перелетами, плохими (кое-где) полями и жесткой силовой манерой игры?

– Я все прекрасно понимал, взвесил и на семейном совете принял решение перейти в "Балтику". Я много слышал о калининградских болельщиках и неповторимой атмосфере на стадионе. Команда в Калининграде подбирается хорошая, которая способна пробиться в премьер-лигу. С Божьей помощью должны решить эту задачу.

Что касается перелетов, полей и манеры футбола, то я ко всему готов – для меня ничего необычного в ФНЛ нет.

– Против "Балтики" доводилось ранее играть?

– Бывал в Калининграде. То ли с "Кубанью" приезжал, то ли с "Аланией". А также – с юношеской сборной России.

– В прошлом сезоне вы сыграли за "Локомотив" всего две игры. Золотую медаль чемпиона России в итоге получили?

– Да, стал двукратным чемпионом страны.

– Вам удалось отличиться в первом же контрольном матче за "Балтику" – это приятный момент или к играм на сборах не стоит относиться серьезно?

– Всегда приятно забивать. Тем более, я был столько времени без игровой практики. Голы придают уверенность. Надеюсь, буду забивать и в первенстве.

​– В "Балтике" подобрался боеспособный коллектив. Что может помешать нашей команде пробиться в премьер-лигу?

– Только мы сами, ведь уровень конкуренции, мне кажется, сейчас пониже, чем в прошлом году, когда в лидерах ФНЛ были "Крылья Советов", "Оренбург", "Енисей"… Но если будем недооценивать соперников – обязательно возникнут проблемы. Я видел замечательный стадион в Калининграде и не сомневаюсь, на его трибунах будет много болельщиков, которые не дадут нам играть спустя рукава.

К основным конкурентам отнесу "Тамбов" и "СКА-Хабаровск", но вообще прогнозы давать преждевременно – дождемся стартовых матчей. В любом случае, не надо обращать внимание на игру других команд, нужно брать свои очки.