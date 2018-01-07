Агент Петреску: "Тренер будет требовать снять очки с "Кубани"

Николай Пырнеу, агент бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску, рассказал "СЭ", что клуб так и не погасил задолженность по зарплате перед румынским специалистом. По его словам, краснодарцы вернули один процент от всей суммы.

– Если не переведут два транша к середине января, потребуете снятия очков?

– Однозначно!

– Как сам Дан реагирует на происходящее?

– Кроме смеха и разочарования, с его стороны больше ничего не было. Петреску меня предупреждал, что нельзя верить этому руководству. Я предложил еще раз пойти навстречу.

– И что Дан?

– Ответил: "Ок, ради "Кубани" давайте еще раз пойдем на уступки". Результат мы видим… Вопрос даже не в финансах, а в принципе. Если человек дает слово, надо его держать.

– Верите, что "Кубань" что-то отдаст Петреску?

– Веры никакой нет. Если, например, я не могу в срок отдать долг, то я звоню людям, извиняюсь и пробую перенести даты, общаюсь. А здесь – упираешься в стену. Тебя игнорируют, не отвечают на звонки и сообщения.

– Хоть что-то "Кубань" выплатила бывшему тренеру?

– Только один процент от всей суммы. В декабре. И все… (Виталий АЙРАПЕТОВ)