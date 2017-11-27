Агент Петреску: "Кубань" выплатит Дану деньги тремя частями - в декабре, январе и феврале"

Агент Дана Петреску Николай Пырнеу подчеркнул в интервью "СЭ" рассказал, когда румынский наставник получит долг от "Кубани". Напомним, сегодня РФС мог снять очки с краснодарского клуба а то, что он до сих пор не расплатился с Петреску. Напомним, румын подписал с краснодарцами двухлетний контракт 14 июня 2016 года, но уже в октябре покинул клуб.

– Нет, насколько понимаю, очки с "Кубани" не сняли, – сказалНиколай Пырнеу, агент Петреску.

– Почему?

– На меня наконец-то вышел куратор клуба и попросил пойти навстречу. Сказал, что выплатят Дану деньги тремя частями – в декабре, январе и феврале. Мы дали согласие. "Кубань" все-таки не чужая для Петреску.

– Конкретные числа выплат обозначили?

– Да. До 25 декабря должны осуществить первый платеж.

– Верите?

– Насколько это реально, сказать не могу. Все ведь только на словах. А другие документы подписывать бесполезно. И так ведь есть решение, которое клуб должен исполнять. Мы в очередной раз доказали, что нормально относимся к "Кубани". А дальше – посмотрим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)