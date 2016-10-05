Агент: "Петреску хочет остаться в России"

Николай Пырнэу, агент экс-тренера "Кубани" Дана Петреску, отметил, что у специалиста возникли сложности в краснодарской команде из-за плохой финансовой ситуации в клубе. По его словам, некоторые футболисты по полгода не получают зарплату.

- Есть игроки, которые по полгода не получают денег, Дану не перевели ни одной зарплаты. Считаю, что в футбольной команде нельзя говорить: "плохо тренировались, такой и результат". Нужно оценивать проблемы в комплексе. А это много нюансов, - приводит "Спорт день за днем" слова Пырнэу.

- Какие у Петреску планы на будущее?

- Предложения у Петреску уже есть. Но пока не знаю, что мы будем делать. На сегодняшний день у него есть действующий контракт, если завтра подпишем бумаги о расторжении, будем думать. Сейчас много информации о вариантах продолжения его карьеры. Что-то соответствует действительности. Но сейчас у него действующий контракт.

- Варианты продолжения в России ему интересны?

- Петреску вернулся в "Кубань" на куда меньшие деньги, чем ему давали в Китае. Он неоднократно заявлял, что хочет остаться здесь. Поэтому при наличие предложений, он выбирает Россию.