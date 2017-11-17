Агент Петреску: "Дан сказал, что паршивые овцы не могут испортить впечатления от чемпионата России"

Агент Дана Петреску Николай Пырнеу не боится того, что "Кубань" не закроет долги перед его подопечным. Представитель специалиста подчеркнул, что будет ждать заседания Российского футбольного союза (РФС) по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что кубанцы ни разу не платили Дану Петреску, который возглавлял клуб с июня по октябрь 2016 года.

– Не опасаетесь, что "Кубань" ничего так и не вернет Петреску? – вопрос Пырнеу.

– Подождем 27 ноября, когда с клуба будут сняты очки, если он не выполнит свои обязательства перед тренером. Параллельно мы обратились в CAS. Кроме того, нам непонятно, как РФС несколько раз разрешал клубу регистрировать новичков, хотя задолженности перед Даном не были закрыты.

– У Петреску из-за всей этой истории не пропало желания еще поработать в России?

– Буквально на днях задавал ему такой же вопрос. И он ответил, что паршивые овцы не могут испортить впечатления от всего чемпионата России, не могут испортить "погоду в чемпионате вашей страны". Он имел в виду руководство "Кубани". Нынешнее руководство… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Николая Пырнеу