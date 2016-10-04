12:32 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Агент Петреску: "Дан сегодня может покинуть "Кубань". Он не получил тут ни рубля"

Дан ПЕТРЕСКУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Дан ПЕТРЕСКУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Дан ПЕТРЕСКУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Агент Дана Петреску Николай Пырнеу сообщил "СЭ", что сегодня румынский специалист может покинуть "Кубань". Ранее сообщалось, что краснодарский клуб может возглавить наставник "СКА-Хабаровска" Александр Григорян.

 
Игорь АРМАШ.Армаш, Никезич, Гончаренко и другие скандалы "Кубани"

– На данный момент ведутся переговоры по расторжению контракта, – сказал агент.

– По чьей инициативе?

– По инициативе клуба.

– Почему? "Кубань" недовольна спортивными результатами?

– Тут все в комплексе. В клубе глобальные проблемы, связанные с финансами. Все это сказывается и на результатах "Кубани". Некоторые игроки по 6 - 8 месяцев не получали зарплату…

– А Петреску?

– С момента начала работы в клубе Дан не получил ни рубля.

– Вы не шутите?

– Да нет. Какие уже тут шутки…

Дан ПЕТРЕСКУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Дан ПЕТРЕСКУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

– Почему вы тогда не обращаетесь в Палату по разрешению споров?

– В принципе, заявление уже готово. Но, может быть, мы договоримся с "Кубанью" о решении вопроса. Рассчитываем на порядочность клуба.

 
Дан ПЕТРЕСКУ."Кубань": зачем увольнять Петреску?

– Клуб обещает погасить долги?

– Уже четыре месяца обещает…

– Петреску в шоке?

– Мягко говоря… Дан всегда хотел работать в России. "Кубань" для него не чужой клуб, он любит команду, болельщиков. Да, у него довольно большой по меркам ФНЛ контракт. Но надо заметить, что это вдвое меньше, чем он получал в Китае…

– Когда вопрос с расторжением контракта может быть решен?

– Возможно, и сегодня.

– "Кубань" должна будет заплатить неустойку?

– Это вопрос переговоров. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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bobik777

А что думают по этому болельщики кубани? Опять Галицкий во всём виноват?

14:05

karlikf1

Корреспондент - он что, очень глупый чтоли! Ну и вопрос: "Кубань, что, недовольна спортивными результатами?". А с чего бы быть довольным! Хотя бы в таблицу сперва посмотрел, прежде чем спрашивать. ______ И ещё: я буду сильно удивлён, если тов.Григорян примет предложение из этого вонючего болота "ФК Кубань". Начнём с того, что золотых гор он там, мягко говоря, не заработает. Во-вторых, большая вероятность того, что след. сезон Кубань начнёт во II лиге. И чего там сейчас может быть интересного, в Кубани?

13:45

fedland

Ну естественно ни рубля. О каких рублях идет речь? Здесь ему платят в евро. Уж их он точно получил как полагается и в полном объеме...

13:44

баламошка

Нечего было в бандосный клуб возвращаться. Кубань уже прославилась своей алькапонистостью.

12:56

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