Агент Петреску: "Дан сегодня может покинуть "Кубань". Он не получил тут ни рубля"

Агент Дана Петреску Николай Пырнеу сообщил "СЭ", что сегодня румынский специалист может покинуть "Кубань". Ранее сообщалось, что краснодарский клуб может возглавить наставник "СКА-Хабаровска" Александр Григорян.

– На данный момент ведутся переговоры по расторжению контракта, – сказал агент.

– По чьей инициативе?

– По инициативе клуба.

– Почему? "Кубань" недовольна спортивными результатами?

– Тут все в комплексе. В клубе глобальные проблемы, связанные с финансами. Все это сказывается и на результатах "Кубани". Некоторые игроки по 6 - 8 месяцев не получали зарплату…

– А Петреску?

– С момента начала работы в клубе Дан не получил ни рубля.

– Вы не шутите?

– Да нет. Какие уже тут шутки…

Дан ПЕТРЕСКУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

– Почему вы тогда не обращаетесь в Палату по разрешению споров?

– В принципе, заявление уже готово. Но, может быть, мы договоримся с "Кубанью" о решении вопроса. Рассчитываем на порядочность клуба.

– Клуб обещает погасить долги?

– Уже четыре месяца обещает…

– Петреску в шоке?

– Мягко говоря… Дан всегда хотел работать в России. "Кубань" для него не чужой клуб, он любит команду, болельщиков. Да, у него довольно большой по меркам ФНЛ контракт. Но надо заметить, что это вдвое меньше, чем он получал в Китае…

– Когда вопрос с расторжением контракта может быть решен?

– Возможно, и сегодня.

– "Кубань" должна будет заплатить неустойку?

– Это вопрос переговоров. (Виталий АЙРАПЕТОВ)