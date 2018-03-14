Агент Петреску: "Дан может пожаловаться на РФС в ФИФА. Это издевательство!"

Николай Пырнеу, агент бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску, сообщил "СЭ", что РФС в очередной раз перенес решение по краснодарскому клубу. "Кубань" так и не расплатилась с румынским специалистом. Петреску требует снять с команды очки.

- Заседание Палаты по разрешению споров РФС по делу "Кубани" вновь перенесено. С 28 февраля на 26 марта. Причина? А нам никто ничего не объяснил. Такие дела… Более того, нам даже не дали возможность оспорить это решение. Палата действует не в правовом поле и не соблюдает свой же регламент. Что ж, другого варианта у нас нет.

Наши действия? Если с "Кубани" не снимут очки, мы уже однозначно обратимся в СAS. Кроме того, Петреску обратиться в ФИФА по поводу поведения РФС. Федерация пишет регламент и сама же его не выполняет. Это вопрос принципа!

Ни в какой цивилизованной стране такой ситуации быть не может. Должников просто не допускают до чемпионата. Ок. Допустили, но, ребята, давайте тогда соблюдать правила, которые вы сами и прописали.

Возможно, РФС хочет помочь "Кубани", но почему мы крайние? Почему нет конструктивного диалога? Какие-то заключения какого-то суда, который якобы запрещает клубы выплачивать долги… Что это такое? Издевательство! Детский лепет, это уже даже не смешно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)



