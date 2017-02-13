Агент Обухова: "Речи об уходе Владимира из "Кубани" не идет"

Агент нападающего "Кубани" Владимира Обухова Сергей Пушкин подчеркнул, что форвард не собирается уходить из команды. Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин, а также полузащитник Денис Якуба уведомили кубанцев о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке на основании решения РФС.

"Не понимаю, откуда взялась эта информация. Обухов остается игроком "Кубани", – приводит ТАСС слова Пушкина. – Недавно состоялось собрание с участием руководителей клуба, где было сказано, что часть долгов будет погашена уже в феврале".

На вопрос, возможен ли уход Обухова, он ответил: "Думаю, об этом речи не идет".

Владимир Обухов: "Полгода каждую неделю в "Кубани" обещают, что выплатят долги"