Агент: "Кубань" должна Петреску зарплату за четыре месяца"

Агент экс-тренера "Кубани" Дана Петреску Николай Пырнэу отметил, что договор о расторжении контракта между краснодарским клубом и румынским специалистом еще не подписан. По его словам, перед тренером существует задолженность по зарплате за четыре месяца.

- Я прилечу только в четверг, и если устная договоренность не изменится, то будет подписан договор о расторжении, - приводит ТАСС слова Пырнэу. - У Петреску будет компенсация. Но по логике ему должны еще выплатить задолженность за четыре месяца работы.