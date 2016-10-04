21:05 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Агент: "Кубань" должна Петреску зарплату за четыре месяца"

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Агент экс-тренера "Кубани" Дана Петреску Николай Пырнэу отметил, что договор о расторжении контракта между краснодарским клубом и румынским специалистом еще не подписан. По его словам, перед тренером существует задолженность по зарплате за четыре месяца.

- Я прилечу только в четверг, и если устная договоренность не изменится, то будет подписан договор о расторжении, - приводит ТАСС слова Пырнэу. - У Петреску будет компенсация. Но по логике ему должны еще выплатить задолженность за четыре месяца работы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3678219

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