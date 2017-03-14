Абдулла Джафар: "Думал, что русские люди агрессивные и огромные, как медведи"

Нападающий "Балтики" Абдулла Джафар отметил, что приятно удивлен россиянами. По его словам, они очень добрые, отзывчивые и дружелюбные. Напомним, что форвард из Буркина-Фасо ранее проходил просмотр в ЦСКА и "Урале".

– Признаюсь, опасался за то, что меня здесь ждет. Думал, что русские люди очень суровые, агрессивные и огромные, как медведи, – цитирует Джафара официальный сайт "Балтики". – Но, приехав в Калининград, я понял, что это абсолютно не так. Удивился доброжелательности болельщиков и простых горожан. Также чувствую поддержку от партнеров по команде. Русские люди растопили мое сердце – они очень добрые, отзывчивые и дружелюбные!

– Про команду "Балтика" что-то до переезда в Калининград слышали?

– Нет, я знал, что в России есть сильные команды "ЦСКА" и "Зенит", которые очень уважаемы во Франции. А также про ФК "Краснодар" слышал, так как там выступает мой знакомый из Буркина-Фасо.

А согласился на переход в "Балтику" по двум причинам: надо было набраться опыта во взрослом футболе, плюс – захотелось помочь команде в такой трудной турнирной ситуации.

– Своей игрой в первых двух матчах довольны?

– Болельщики, конечно, ждали от меня голов, ведь я – нападающий. Отличиться мне пока не удалось, но, считаю, сыграл полезно для команды и полностью отдавался игре. Уверен, в дальнейших матчах обязательно порадую поклонников "Балтики" голами!