74-летний Непомнящий возглавил "Балтику"

Калининградская "Балтика" на своем официальном сайте объявила, что команду возглавит Валерий Непомнящий. Соглашение с 74-летним специалистом будет рассчитано на один сезон.
Последним местом работы Непомнящего была "Томь", которую он покинул в апреле 2016 года.
"Балтика" в прошедшем сезоне заняла пятое место в первенстве ФНЛ.
Дополнительная информация
http://www.fc-baltika.ru/news/baltiku-vozglavit-nepomnyashhij
Семь ветров
В смысле Непомнящий, а как же Гунько...
16:57
Одержимый
Непомнящий не сдается! Не помнит как это делается, ну и правильно!
16:52
rusfed 2.0
Отдайте лучше ему щас сборную
16:11