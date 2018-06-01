74-летний Непомнящий возглавил "Балтику"

Калининградская "Балтика" на своем официальном сайте объявила, что команду возглавит Валерий Непомнящий. Соглашение с 74-летним специалистом будет рассчитано на один сезон.



Последним местом работы Непомнящего была "Томь", которую он покинул в апреле 2016 года.



"Балтика" в прошедшем сезоне заняла пятое место в первенстве ФНЛ.