15:53 | Футбол — ФНЛ

74-летний Непомнящий возглавил "Балтику"

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Калининградская "Балтика" на своем официальном сайте объявила, что команду возглавит Валерий Непомнящий. Соглашение с 74-летним специалистом будет рассчитано на один сезон.

Последним местом работы Непомнящего была "Томь", которую он покинул в апреле 2016 года.

"Балтика" в прошедшем сезоне заняла пятое место в первенстве ФНЛ.

Дополнительная информация

http://www.fc-baltika.ru/news/baltiku-vozglavit-nepomnyashhij

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Семь ветров

В смысле Непомнящий, а как же Гунько...

16:57

Одержимый

Непомнящий не сдается! Не помнит как это делается, ну и правильно!

16:52

rusfed 2.0

Отдайте лучше ему щас сборную

16:11

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