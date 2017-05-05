10 мая матчи ФНЛ начнутся с минуты молчания

Представители трех профессиональных футбольных лиг (ФНЛ, РФПЛ и ПФЛ), футбольных клубов и ведущих спортивных СМИ возложили цветы к Знамени Победы в Центральном музее Вооруженных Сил Министерства обороны РФ. В среду, 10 мая, память погибших в Великой Отечественной войне почтут и участники первенства. Все матчи 36-го тура первенства России в ФНЛ начнутся с минуты молчания.

"72 года назад закончилась самая страшная война в истории человечества, унесшая многие миллионы жизней и ставшая одной большой бедой, объединившей нации и народы. Пока жива память о тех трагических страницах, жива и вера в то, что такое больше не повторится. Мы гордимся нашим великим народом – народом-победителем!" – говорится в заявлении на официальном сайте ФНЛ.