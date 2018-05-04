10 бывших тренеров "Крыльев", включая Гаджиева, посетят матч на "Самара Арене"

Десять бывших главных тренеров "Крыльев Советов" посетят матч 37-го тура ФНЛ против "Кубани", сообщает официальный сайт клуба. Данной чести удостоились Александр Аверьянов, Виктор Антихович, Александр Богданов, Гаджи Гаджиев, Юрий Газзаев, Виктор Карпов, Владимир Кухлевский, Валерьян Панфилов, Геннадий Сарычев и Александр Цыганков. Игра пройдет 6 мая и станет второй тестовой на стадионе чемпионата мира-2018 "Самара Арена".

Тренеры совершат круг почета в честь 76-го дня рождения "Крыльев Советов".

"Крылья" в таблице ФНЛ за два тура до конца сезон занимают второе место, на 1 очко отставая от "Оренбурга" и опережая "Енисей" на 2.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).